Велика Британија направи голем чекор напред: Нова надеж за заболените од рак на дојка

Голем напредок во третманот на ракот на дојката може да понуди нова надеж за илјадници жени кои живеат со неизлечиви форми на болеста. По 20 години истражување, Националниот институт за здравство и нега (NICE) на Велика Британија го одобри лекот капивасертиб за употреба во Британскиот здравствен систем (NHS).

Кога се користи со хормонска терапија, капивасертиб значително го зголемува времето пред ракот да напредува. Тоа го удвојува колку долго време функционира хормонската терапија, давајќи им на пациентите драгоцено дополнително време со нивните семејства, рече професорот Николас Тарнер од Институтот за истражување на ракот во Лондон, кој ја предводеше претходната студија објавена во The New England Journal of Medicine.

Капивасертиб е орален лек за рак кој делува со блокирање на група протеини наречени АКТ, кои се вклучени во растот и опстанокот на клетките. Овие протеини често стануваат преактивни кај одредени видови на рак, вклучувајќи и многу случаи на напреднат рак на дојка. Со инхибиција на АКТ, капивасертиб помага во забавување или запирање на растот на клетките на ракот. Овој лек има таргетиран ефект врз туморите со генски мутации PIK3CA, AKT1 или PTEN, кои се присутни кај околу 50% од пациентите со напредни форми на болеста.

Елен Хјуз од Северен Велс го зема лекот од февруари преку приватна нега. Во 2008 година ѝ беше дијагностициран рак на дојка и до 2016 година метастазира, но сега гледа нова надеж за себе. Повеќе не се гледам на себе како на личност која умира… Се гледам на себе како на успешна личност, и дека ќе продолжам да напредувам колку што можам повеќе, изјави Хјуз за Sky News.

Таа ги пофали благите несакани ефекти на лекот и способноста да ја одложи хемотерапијата. Она што луѓето не го разбираат е… дека можеме да направиме многу за шест месеци, рече таа.

Професорот Тарнер повика на поширок генетски скрининг за да се идентификуваат оние кои веднаш би можеле да имаат корист од капивасертиб. Потребни ни се нови лекови за да им помогнат на нашите постоечки терапии да работат подолго, рече тој, нарекувајќи го лекот голема успешна приказна за британската наука.