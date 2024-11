Ова е наводно моментот кога руска интерконтинентална ракета ја погоди Украина(ВИДЕО)

Русите, наводно, користеле ICBM, интерконтинентална балистичка ракета, во Украина за прв пат во напад на фабрика во градот Днипро.

Објавената снимка покажува како Русите користеле верзија на ракетата со повеќе боеви глави во нападот на Днипро.

Според неофицијални информации, најверојатно се работи за проектил „РС-26 Рубез“.

Повеќето модерни ICBM поддржуваат повеќе независни боеви глави (MIRV), овозможувајќи една ракета да носи неколку боеви глави, од кои секоја може да погоди различна цел оддалечена стотици километри.

Во овој случај се чини дека сите беа концентрирани на една цел.

‼️ The Ukrainian city of Dnipro became the first city in human history to be struck by an intercontinental ballistic missile. It is a historic turning point. An intercontinental ballistic missile used not on a firing range, but against a city of a million people. pic.twitter.com/TyXjY3TjFz