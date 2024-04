WITCON, tech конференција на 18ти мај во Скопје организирана од Women in Tech Macedonia

Со огромна гордост и задоволство Women in Tech Macedonia ја најавува втората WITCON конференција, на 18ти мај во Скопје.

WITCON е конференција со главен фокус на спој помеѓу технологијата и бизнис заедницата. По втор пат, оваа година повеќе од 20 говорници ќе ја споделат својата експертиза на различни теми од овие две категории. Преку панел дискусии говорниците од индустријата ќе ги споделат своите искуствата на актуелни теми во ИТ индустријата во последната година, бизнис предизвиците со кои компаниите се соочуваат и искуствата од нивните успешни приказни.

Низ неколку часа на активни панели ќе бидат дискутирани трендовите во индустријата, но и покрај нив и ќе се разговара и за што е она што следно би очекувале во секој сегмент. Покрај, бизнис и технолошкиот аспект, подгответе се да излезете со знаење за најдобрите практики од индустријата и мотивација за успех дури и во најпредизвикувачки периоди низ кариерата. Билетите се во продажба и може да се купат на WITCON Tech Conference | bileti.mk.

Следете не’ на социјалните мрежи за повеќе детали за конференцијата, кои ќе бидат објавени наскоро на нашиот вебсајт и нашите профили на Facebook, LinkedIn иInstagram.

Зачувајте го 18ти мај за WITCON во вашиот календар и очекувајте одлични говорници, вмрежување и прекрасна атмосфера!

***

Media Release-Announcement: WITCON, tech conference on May 18th in Skopje organized by Women in Tech Macedonia

With great pride and pleasure, Women in Tech Macedonia announces the second WITCON conference, on May 18th in Skopje.

WITCON is a conference with a main focus on the intersection between technology and the business community. For the second time, this year more than 20 speakers will share their expertise on various topics from these two categories. Through panel discussions, speakers from the industry will share their experiences on current topics in the IT industry in the last year, business challenges faced by companies and experiences from their success stories.

During several hours of active panels, trends in the industry will be discussed, but in addition to them, what we would expect next in each segment will also be discussed. In addition to the business and technology side, prepare to leave with knowledge of industry best practices and motivation to succeed even during the most challenging times throughout your career. Tickets are on sale and can be purchased at WITCON Tech Conference | billeti.mk.

Follow us on social media for more details about the conference, which will be published soon on our website and our Facebook, LinkedIn and Instagram profiles.

Save May 18th for WITCON in your calendar and expect great speakers, networking and a great atmosphere!