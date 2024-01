Бил Гејтс ја прашал жената: „Госпоѓо, дали навистина мислите дека ги чипирам луѓето и ги следам?

Во текот на последната деценија, теориите на заговор поттикнати од социјалните мрежи за жал се шират со неверојатна брзина и стануваат „полуди“ како што одминува времето. За ова неодамна проговори поранешниот директор на Мајкрософт, Бил Гејтс, чие име често се поврзува со нив.

Тој се осврна на некои од теориите на заговор што му се појавуваат претходно (а ги има многу), но во една неодамнешна епизода од подкастот „Остатото е политика“, тој ја спомена онаа со која луѓето најмногу доаѓаат кај него.

Гејтс рече дека „речиси мора да се смеете“ на тоа колку често му приоѓаат луѓе кои го обвинуваат за микрочипирање.

Како што додаде, тоа значи дека некој му приоѓа на улица, што веќе неколку пати се случило, а потоа вели дека ги чипирал за да ги следи.

Теоријата се заснова на фактот дека неговата добротворна фондација „Фондацијата Бил и Мелинда Гејтс“ ги финансирала вакцините, а според теоријата на заговор, овие вакцини содржат микрочипови за следење.

„Скоро мора да се смеете. Знаете, им велам: „Госпоѓо, зошто би сакал да знам каде сте? Дали навистина мислите дека го трошам времето на вас“, праша Гејтс една дама.

