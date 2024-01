Големо „протекување“: Список со 100 милиони хакирани лозинки, проверете дали вашата е меѓу нив

На хакерските форуми неодамна се појави нов „пакет“ со украдени лозинки, кој содржи повеќе од 70 милиони лозинки во комбинација со адреси на е-пошта.

Ова го објави експертот за безбедност Трој Хант, кој го води хакираниот сајт за проверка на лозинката „Have I Been Pwned“. Податоците се наоѓаат на списокот наречен „Naz.API“ и наводно биле украдени преку серија хакерски напади на различни сервиси.

Тие првенствено содржат е-пошта и лозинки за сметки од веб-страниците „Facebook“, „eBay“, „Yahoo“, како и од платформите „Roblox“ и „Coinbase“.

Во овој пакет има 319 документи „тешки“ 104 GB. Тие содржат 70.840.771 уникатни имејл адреси со околу 100 милиони уникатни лозинки, што значи дека ова е едно од најголемите „протекувања“ во последно време. Од нив, околу 65% се веќе во базата на податоци на сервисот „ „Have I Been Pwned“, што значи дека во оптек се околу 25 милиони.

Хант вели дека сите нови достапни податоци се поставени на неговиот сервис, каде што сега секој може да провери дали во овој случај нивната адреса и лозинка се компромитирани.

Во базите на податоци на услугата на Хант, има околу 100 милиони уникатни украдени лозинки, кои се појавуваат 1,3 милијарди пати низ целата база на податоци.

Проверете со кликнување на твитот подолу дали вашата лозинка е исто така во оваа база на податоци.

New breach: The Naz.API stealer logs and cred stuffing lists were posted to a hacking forum in Sep. Data included 71M email addresses and 100M plain text passwords, often alongside the service they were used for. 67% were already in @haveibeenpwned. More: https://t.co/Uef4G7gOei