Лавров изигнориран во Скопје: Блинкен, Борел и Камерон ја напуштија Македонија пред да слета авионот на рускиот министер(ВИДЕО)

Во пресрет на Самитот на ОБСЕ, на неформална вечера во Скопје присуствуваа американскиот државен секретар Ентони Блинкен и министрите за надворешни работи на ЕУ и Велика Британија, Џозеп Борел и Дејвид Камерон, по што сите тројца побрзаа да ја напуштат Македонија пред авионот на рускиот министер да слета.

Унапредувањето на безбедноста, стабилноста и соработката меѓу земјите треба да бидат главните пораки на дводневниот Самит на ОБСЕ што в четврток и петок се одржува во нашата земја.

Авионот на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров слета во Скопје. Иако Бугарија го отвори воздушниот простор за прелетување на авионот, Лавров ја избегна Бугарија и влезе во Северна Македонија преку Туција и Грција.

Footage of Sergey Lavrov's arrival at the summit in the capital of North Macedonia, Skopje, to attend the OSCE Council of Foreign Ministers meeting pic.twitter.com/CrovqeGWCh