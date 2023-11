Хамас држи десетмесечно бебе како заложник

Портпаролот на израелската армија денеска објави дека Хамас ја префрлил контролата на некои заложници во Газа на други терористички групи.

Истовремено, тој посочи колку е страшна ситуацијата во која децата и бебињата помлади од една година се држени во заробеништво на Хамас повеќе од 50 дена.

„Некои беа третирани како плен, а во одредени случаи префрлени на други терористички организации во Појасот Газа“, напиша тој на платформата X.

It's 10:30 PM in Israel, and while I long for sleep, peace eludes me.

As I gaze into my children's room, I see them sleeping peacefully. But Kfir and Ariel are not at home; they're still held captive by Hamas. I can't rest until they're safely returned. #BringBackOurFamily pic.twitter.com/q9FxDBUejU