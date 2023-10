ИЗРАЕЛСКА ТВ ОБЈАВИ ВИДЕО И ТВРДИ: „Ги снимивме ракетата и болницата, ова е доказ“

Израелската комерцијална телевизија Кешет 12 њуз објави снимка на која наводно се гледа дека најмалку една ракета истрелана од Палестинците во Газа ја погодува болницата на таа територија, пишува Фокс њуз.

На видеата, како што се наведува, „се гледа дека од Газа се испукани неколку ракети кон Израел“. По неколку моменти може да се забележи експлозија во Газа. Местото каде што се случи експлозијата е некаде на средината на патеката на ракетата.

– Ова е доказ кој ги потврдува израелските тврдења дека во близина на болницата експлодирале ракети истрелани од Газа, а не оние од Израел – изјави ТВ водителката.

Undeniable Evidence 1/2: @N12News (Israeli news) cameras recorded the failed Islamic Jihad rocket hitting the Gaza hospital Parking lot, causing the explosion that Israel was blamed for by the terrorist organization #Hamas. Video #1 in English by news anchor @LeviYonit. pic.twitter.com/ASJFkiDRtL