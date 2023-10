Сирените ги натераа Блинкен и Нетанјаху да побегнат во бункер(ВИДЕО)

Државниот секретар Антони Блинкен и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху мораа да се засолнат во бункер кога воздушните сирени го прекинаа состанокот во Тел Авив.

Според портпаролот Мет Милер, тие поминале околу пет минути во засолништето. После тоа, тие излегоа од засолништето и го продолжија разговорот во командниот центар“, рече Милер.

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q