Путин се заканува со нуклеарна војна: Има ли начин Западот да спречи катаклизма?

Рускиот претседател Владимир Путин неодамна двапати ја покрена можноста за употреба на нуклеарно оружје во војната која ја започна за уништување на Украина.

Со повлекувањето на руските сили во украинскиот регион Донбас, заканите на Путин се еквивалент на очајно штракање со оружје, наменето да ги заплаши сите. Неговите закани, сепак, не можат целосно да се отфрлат, со оглед на неговите претходни ирационални и избрзани потези, пишува во уредничкиот коментар на Вашингтон пост.

За какво оружје зборуваме? Не за нуклеарните боеви глави кои носат интерконтинентални балистички ракети со капацитет да уништат град со ограничено предупредување кое го дефинираше Студената војна.

Наместо тоа, зборуваме за она што е наведено во веродостојниот Nuclear Handbook in the Bulletin of Atomic Scientists од Ханс М. Кристенсен и Мет Корд, според кој Русија поседува 1.912 нестратешки или тактичко нуклеарно оружје, кои се дизајнирани да бидат лансирани од проектили од копнена, авионска или бродска морнарица.

Вкупната сила вклучува боеви глави кои се повлечени или чекаат да бидат демонтирани, така што вистинската сила што може да се распореди може да биде помала. Ова оружје никогаш не било ограничено со никаков договор, иако во 1991 година, американскиот претседател Џорџ Буш и советскиот лидер Михаил Горбачов постигнаа договор дека голем дел од него ќе биде повлечен во складиште на доброволна основа.

Штом ќе се стави на субјектите кои ќе ги носат, да речеме на проектили или авиони, Путин ќе треба да издаде директна наредба за нивно користење.

Руските боеви глави се чуваат во складиште под надзор на 12-та главна управа на Министерството за одбрана. Ако Путин сакаше да ги распореди, неговата наредба ќе беше пренесена до единиците. Тогаш оружјето би се извадило од складиште за транспорт со камиони или хеликоптери.

Сите овие чекори би можеле да се откријат и на тој начин Соединетите Држави и нивните сојузници би добиле време да реагираат.

Раното предупредување, како што и треба, ќе предизвика дипломатски и други притисоци врз Путин да престане пред да предизвика нуклеарна катастрофа.

Подготвеноста да се искористи ова предупредување е најдобрата одбрана од катастрофа.

Нема сомнение дека Путин можеби сака да го лажира распоредувањето на такво оружје за да го зголеми притисокот. Но, тоа би го зголемило и ризикот од грешка и погрешна пресметка. Нуклеарна психолошка игра во која се плетка со опасност по егзистенција.

Во нуклеарна експлозија во Украина, дури и да биде со помал интензитет, цивили и војници ќе бидат убиени, а Русија, Украина и пошироко ќе бидат контаминирани.

Американскиот претседател Џозеф Бајден издаде соодветно предупредување за страшни последици, а Путин би бил мудар да го послуша.

Поранешниот директор на ЦИА и пензиониран генерал Дејвид Петреус во неделата лежерно предложи НАТО да започне масивен конвенционален, со тоа и ненуклеарен, воен одговор, вклучително и потопување на руската црноморска флота, доколку Кремљ користи тактичко нуклеарно оружје во Украина. Излегува дека тоа е рецепт за поширока војна со Украина.

Многу е подобро да се запре Путин пред катаклизмата.

Светот беше на работ во 1962 година кога Советскиот Сојуз распореди нуклеарни боеви глави на проектили во Куба, а потоа се повлече и ги однесе дома. Путин се приближува до опасноста од тие кобни денови.

Флертува со танцот на смртта. Единственото разумно нешто што треба да го направи е да ја спушти топката и да стави крај на оваа непотребна војна.