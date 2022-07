Украинците одговорија на заканата на Путин: Дали тоа е математиката на Сталин

Украинците му одговорија на Путин поставувајќи му го прашањето: „Дали тоа е математиката на Сталин“.

Михаило Подољак, клучниот советник на украинскиот претседател Володимир Зеленски, одговори на новата закана на рускиот претседател, Владимир Путин, кој претходно изјави дека Русија само што започнала во Украина.

37000 dead Russian soldiers. Total sanitary losses of 98-117 thousand people. 10 generals were eliminated. 1605 tanks, 405 planes/helicopters were turned into scrap. Has Russia not started fighting yet? Is Kremlin considering war only by Stalin’s mathematics – 20 million losses?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 8, 2022