Ова се најдобрите реклами на сите времиња (ВИДЕО)

Магазинот The Drum во соработка со читателите и креативците состави листа на стоте најдобри маркетинг кампањи на сите времиња.

Листата, кој ги содржи најдобрите дела од минатиот век до денес, е одличен пресек на историјата на маркетингот и покажува дека светот на рекламирањето има произведено не само врвни реклами, туку и одлични уметнички дела.

Топ 10 најдобри реклами

1. ‘The Cog‘, Honda

2. ‘Surfer‘, Guinness

3. ‘1984.‘, Apple

4. ‘The Man Your Man Could Smell Like‘, Old Spice

5. ‘Touch the Rainbow‘, Skittles

6. ‘Odyssey‘, Levi‘s

7. ‘Points of View‘, The Guardian

8. ‘Lamp‘, Ikea

9. ‘Dumb Ways to Die‘, Metro Trains

10. ‘Mr Wind‘, Epuron