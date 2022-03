Џеси Џејмс Декер се покажа како своја најдобра реклама додека позира во низа костими за капење од сопствениот бренд Kittenish во четвртокот попладне.

33-годишната пејачка, позната по хитот I Should Have Known Better, на своите повеќе од 3,9 милиони следачи на Инстаграм им покажува парчиња од најновата колекција лето 2022.

На живописната фотографија покрај палма на плажа, мајката на три деца гледа преку своето рамо со блескава насмевка.