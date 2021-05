Од утре се отвора граничниот премин Евзони за сите граѓани на Северна Македонија, објави премиерот Зоран Заев на својот Фејсбук.

Имавме одлична работна средба со премиерот на Грција Мицотакис. Ме извести дека почнувајќи од утре, 14 мај 2021, се…Posted by Zoran Zaev on Thursday, 13 May 2021

Тој наведува дека сите граѓани кои имаат негативен ПЦР тест, писмен доказ за примени две дози вакцина против Ковид-19 или позитивен резултат за антитела, од утре ќе можат да одат во Грција.