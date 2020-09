Двајца полицајци во Лос Анџелес застрелани додека седеле во полициското возило(видео)

Двајца полицајци од Лос Анџелес закрепнуваат во болница откако беа застрелани во заседа, соопшти полицијата.

Снимката од инцидентот покажува еден човек како се приближува до полициското возило, по што пука во полицајците и бега.

Не е познат идентитетот на полицајците, но неофицијално се дознава дека се работи за 31-годишна жена и 24-годишен маж. Полицајката е застрелана во градите и раката и била во критична состојба, но сега е стабилна по операцијата, велат од полицијата. Нејзиниот колега е застрелан во челото, раката и дланката, а неговата состојба е опишана како „алармантна“, пренесе Еј-Би-Си њуз.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020