Почина најстариот човек на светот

Фреди Блом од Јужноафриканската Репубика, за кој се веруваше дека е најстариот човек на светот, почина денеска на 116 годишна возраст.

Документите на Блом покажуваат дека тој е роден во покраината Источен Кејп во мај 1904 година, но Гинисовата книга на рекорди никогаш не го означи како најстар човек на светот.

We are saddened to hear of the passing of Cape Town's oldest resident, Oom Freddie Blom. At 116, Oom Freddie was a part of the history of Cape Town. We send our condolences to his family and his loved ones. https://t.co/sPAqqi1oW0

