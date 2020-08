Рускиот претседател Владимир Путин качен на мечка ја носи вакцината против коронавирусот(фото)

Рускиот претседател Владимир Путин, на својот официјален фејсбук профил објави шеговита слика, на која како спасител, јавајќи на мечка, на светот му ја носи вкацината против новиот коронавирус.

Во прилог на монтираната слика, напишан е и краток текст во кој рускиот претседател истакнува дека Русија го спасува светот, бидејќи вакцината ќе биде достапна и во повеќе други земји.

Moнтирана слика од претседателот Путин се појави и на насловната страница на францускиот весник „Либерасион“ каде тој е облечен како Џејмс Бонд, но наместо пиштол, во раката држи шприц – јасна алузија на вестите дека Русија ја регистрирала првата вакцина против Ковид-19.

Today's @libe on Vladimir Putin's announcing a Russian anti-#Covid vaccine. 'Tomorrow never dies', says the headline, quoting a #JamesBond movie. I'd rather freak out than be reassured looking at that syringe. #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/CSUWkMCUWL

