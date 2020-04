Трамп привремено ја прекина миграцијата во САД

Американскиот претседател Доналд Трамп доцна синоќа соопшти дека ќе потпише извршна наредба со која привремено се прекинуваат сите миграции во САД, бидејќи земјата се бори против здравствените и економските причини од пандемијата на коронавирусот.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020