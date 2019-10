Крај на драмата: Постигнат договор за Брегзит, Британија заминува

Претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и британскиот премиер Борис Џонсон потврдија дека е постигнат договор за излез на Велика Британија од Европската унија, пренесуваат агенциите.

Јункер изјави дека договорот за Брегзит е фер и избалансиран како за Велика Британија така и за Европската унија, повикувајќи ги водачите на ЕУ на самитот во Брисел да го поддржат договорот.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019