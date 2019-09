Елон Маск потврди: ТЕСЛА пристигнува во Србија и во Хрватска

Основачот и првиот човек на Тесла, Елон Маск напиша на Твитер дека Тесла наскоро ќе биде во Словачка, Србија и во Хрватска. Маск ова го напиша како одговор на прашањето на еден од неговите следбеници на таа социјална мрежа, кој сакаше да знае кога може да се очекува пристигнувањето на Тесла во Словачка.

„Се надеваме на отворање во Словачка, Хрватска, Србија и поголемиот дел од Источна Европа на почетокот на следната година. Конечно, ќе го направиме Никола Тесла горд што ги има своите автомобили во земјите од каде потекнува “, напиша Маск на Твитер.

Hoping to open in Slovakia, Croatia, Serbia & most of Eastern Europe early next year. Finally, we will do Nikola Tesla proud by having his cars in his countries of origin!

— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2019