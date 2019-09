Трамп ја игнорираше младата активистка за климатски промени во зградата на ОН(видео)

Кратката видео снимка на која се гледа како американскиот претседател проаѓа покрај младата активистка за климатските промени, Грета Тунберг во зградата на Обединетите нации, го обиколи светот.

На видеото кое го објави Euronews може да се види како првиот човек на САД ја игнорира 16-годишната Швеѓанка која остана зад него, додека тој влегува во зградата на Обединетите нации на самитот за климатските промени.

Greta Thunberg watched quietly as the U.S. President Donald Trump stole the show at the United Nations General Assembly, while the highly anticipated Climate Summit was taking place. https://t.co/5ig2mymjRw pic.twitter.com/7P9RR242Mm

— euronews (@euronews) September 23, 2019