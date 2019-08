EasyJet во своите авиони воведе библиотека со 60.000 книги

Авиокомпанијата EasyJet претстави новитет во своите авиони, а тоа е библиотека.

EasyJet на своите патници им дозволува да позајмат книга и така да го поминат летот. Повеќе од 60.000 книги се достапни на 300 летови, а идејата е патниците да позајмат книга, да ја прочитаат на своите деца и потоа да ја вратат за да ги користат другите патници.

Книгите се наоѓаат во џебовите на задниот дел од седиштето, а изборот вклучува „Dinosaur Juniors“ Роб Бидулпх, “Mog and Bunny” Џудит Кер, „Paddington Abroad“ Михаел Бонд, „The Boy Who Could Do What He Liked“ Давид Бадиел и ”Greek Girl” Холи Смил.

”Ние во EasyJet сакаме да создадеме иницијативи наменети за семејства кои летаат со нас за да ги забавуваме, но и да им олесниме на родителите. Се надеваме дека нашите патници уживаат во приказните“, изјави директорката на кабинскиот екипаж, Тина Милтон.

Новата програма вклучува и терминална забава за оние кои летаат од аеродромот London Luton. Се работи за низа активности во кои се вклучени ликови од книги за деца.

