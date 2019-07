Ајкула од два метри влечела рибарски брод (видео)

Рибарите во Сан Франциско останале во шок кога нивниот мамец го загризала бела ајкула долга 2 метри. Борбата тек следела…

Седум рибари отпловиле околу заливот Сан Франциско во потрага по добар улов, кога Џо Гамез (42) почувствувал многу силно повлекување на една од неговите прачки, објави Daily Mirror.

Тие дури и не се сомневале во она што го фатиле, се додека ајкулата не почнала силно за да го влече чамецот четири километри од местото каде што се наоѓале.

Во еден момент, белата ајкула излегла на површината на водата. Според зборовите на Гамез, “биле и исплашени и возбудени затоа што одеднаш виделе суштество долго околу два метри”.

These fishermen knew they'd caught something big in the San Francisco Bay.

They didn't expect it to be a great white. https://t.co/jZsnXVCBak pic.twitter.com/25cMLbfhHZ

— Marco Mosquera Jensen (@marcomos) July 16, 2019