Осумдесет и четиригодишна баба го истрча Лондонскиот маратон(видео)

Ајлин Нобл од Британија на 84 години го истрча Лондонскиот маратон. Таа патеката од 43 километри ја истрча за 6 часа, 28 минути и 7 секунди. Ајлин е наjстарата учесничка на маратонот, а медиумите го пофалија нејзиниот успех, како и постигнатото време, бидејќи некои тркачи, многу помлади од неа, оствариле послабо време.

No Chops this week, so catch up with last week's in which @inspireajen chats to Marathon Woman Eileen Noble, then go and give her a cheer as she runs her 19th #marathon in today's London event. https://t.co/H0J8Cvafe2 pic.twitter.com/Kbm9ETotVh

— Standard Issue (@StandardIssueUK) April 28, 2019