Instagram тестира нова опција која може да ги уништи инфлуенсерите!

Ќе полудат ако ова навистина се оствари!

Instagram може да воведе промена која многу инфлуенсери ќе ги доведе до лудило. Постои можност во иднина, бројот на лајкови која ги добила некоја фотографија да бидат недостапни за публиката.

Џејн Менчун Вонг, која се занимава со истражување на социјалните медиуми, откри дека Instagram веќе ја тестира оваа опција и скриншотите ги објави на Твитер.

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019