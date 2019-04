Во Дубаи отворена првата фабрика во која роботи произведуваат регистарските таблици

Сите добро знаеме дека Дубаи е познат по технолошките иновации, од именувањето на министерот за вештачка интелигенција, задолжително 3D печатење на згради, паметни полициски станици, летачки полицајци и такси па се до паметни регистарски таблички.

Сега од овој град доаѓа уште една иновација, отворена е првата фабрика во светот која ќе користи роботи за производство на регистарските таблички на возилата со капацитет од 33.000 таблици дневно.

Фабриката која се наоѓа во Customers Happiness Centre во Деири, користи технологија на четвртата индустриска револуција и применува вештачка интелигенција во печатење на регистарските таблички без човечка интервенција. Во блиска иднина, RTA (Roads and Transport Authority) ќе инсталира 10 слични машини во центрите за даватели на услуги и ќе бидат контролирани преку централната фабрика РТА.

За технолошката имплементација била одговорна германската компанија Tonnjes Middle East. Во овој систем, робот прима електронски налози за печатење преку e-Licensing и почнува со печатење на таблици без човечка интервенција. Системот го следи циклусот на регистарски таблички од производството до одложување со користење на QR-кодот кој е прикачен на таблицата.

Mattar Al Tayer inaugurates first factory in the world to use robots in manufacturing of vehicle number plates, with capacity of 33,000 plates a day. The factory uses Fourth Industrial Revolution tech & AI applications to print without human intervention.https://t.co/O6NstrNnzU pic.twitter.com/LIHFuJuPN3

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 13, 2019