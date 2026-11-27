Дали ве снимила сообраќајна камера, каде сте направиле прекршок и дали постои доказ за него, се информации до кои граѓаните наскоро ќе можат многу полесно да дојдат.

Македонските граѓани наскоро ќе можат преку мобилниот телефон да проверат дали направиле сообраќаен прекршок, каде е регистриран и какви докази постојат за него. Министерството за внатрешни работи најави дека новата мобилна апликација ќе биде достапна за македонските граѓани следната недела.

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска најави дека апликацијата веќе функционира за странските државјани, а следната недела ќе стане достапна и за македонските граѓани.

Ќе можете да проверите дали имате сообраќаен прекршок

Новата апликација треба да им овозможи на граѓаните да проверат дали им е евидентиран сообраќаен прекршок, на која локација е направен и врз основа на кои докази е констатиран.

За возачите, ова ќе значи поедноставен пристап до информациите и можност лично да ги разгледаат доказите за прекршокот.

Особено значајна ќе биде можноста за увид во доказите во ситуации кога сопственикот на автомобилот смета дека не направил прекршок или кога возилото го користело друго лице.

Камерите ќе се поставуваат и во други градови

Паралелно со воведувањето на мобилната апликација, продолжува и проширувањето на системот „Безбеден град“ низ Македонија.

Според денешните најави, динамиката за проширување на системот е следна:

Струмица во првата половина на декември.

Штип најдоцна до јануари.

Потоа и Битола, со очекувано заокружување на процесот до крајот на февруари 2027 година.

Со проширувањето на системот, автоматската контрола на сообраќајните прекршоци постепено ќе опфаќа сè поголем дел од земјата.

Важно е на кој телефонски број сте пријавени

Со дигитализацијата на сообраќајните контроли, особено значајни стануваат и контакт-податоците на сопствениците на автомобили.

Граѓаните треба да внимаваат нивниот мобилен телефонски број и електронската адреса да бидат ажурирани во официјалната евиденција на возилата.

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Каде ќе може да се преземе апликацијата?

Точниот датум на пуштање на апликацијата за македонските граѓани, начинот на регистрација и официјалните линкови за преземање се очекува да бидат дополнително објавени од Министерството за внатрешни работи.

Граѓаните треба да бидат внимателни и да не внесуваат лични податоци во неофицијални апликации или преку сомнителни линкови што ги добиваат преку СМС-пораки.

Со воведувањето на новата апликација, мобилниот телефон станува уште една важна алатка за сопствениците на автомобили во Македонија.