Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ) ја информира јавноста дека поради зголемената цена на природниот гас, што е резултат на геополитичките случувања, донесена е одлука со која од 1 декември цената на топлинската енергија се зголемува во просек за 7,56% за домаќинствата што се снабдуваат од ЕСМ.

За корисниците кои се приклучени на мрежата на поранешна топлана Скопје Север, сегашна

Енерџи Еколинк зголемувањето е за 5,84%.

Со оваа одлука просечната сметка ќе се зголеми за 188 денари и ќе изнесува 2.681 денари.

Одлуката следува откако сите компании кои ги снабдуваат потрошувачите со топлинска енергија во Градот Скопје доставија вонредни барања за промена на регулираниот максимален приход и ревидирање на цената на топлинска енергија, што беше донесена во јули, а е на сила од 1 август 2026 година.

Во Градот Скопје близу 70.000 потрошувачи се снабдуваат со топлинска енергија