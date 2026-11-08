Зимска депресија: Како светлината и витаминот Д го менуваат вашето расположение!

Недела во ноември: надвор е сиво, врне од утро и не можете да станете од кревет. Ако ова чувство се повторува секоја година во исто време, можеби не е само мрзеливост. Зимската депресија, како што ја нарекуваат луѓето, има и свое медицинско име: сезонско афективно растројство. И, најважно, постојат начини да се ублажи. Иако ретко се зборува за сезонското афективно растројство, вреди да се разбере, бидејќи препознавањето е половина од решението.

Зимската депресија ги погодува многумина кога сонцето исчезнува и деновите стануваат кратки. Дознајте како витаминот Д, светлината и рутината можат да го променат вашето расположение во ноември.

Зимска депресија: Зошто кратките денови го менуваат вашето расположение

Кога веќе е темно надвор во пет часот попладне, телото добива помалку светлина отколку што му е потребно. Тоа го менува балансот на серотонин, хемикалијата што го подобрува расположението, а истовремено го зголемува и мелатонинот, хормонот на спиењето. Резултатот е чувство на досада, поспаност и ниска волја, дури и откако сте се наспале доволно. Многумина го опишуваат како некој што го притиска своето бавно копче. Експертите проценуваат дека тоа влијае на значителен дел од населението, најчесто од ноември до март. Во нашата земја, симптомите често се мешаат со обичен зимски замор, па затоа ретко се бара помош. А сепак, промените се препознатливи: повеќе сон, поголема желба за слатки и повлекување од општеството. Ако се препознавате себеси во овие зборови, не сте сами. Не станува збор за карактер или слабост, туку за хемија на телото што ја следи светлината.

Витамин Д: сончева светлина во кутија

Витаминот Д се создава во кожата со помош на сончевите зраци, а од октомври до март тука има малку сончева светлина. Затоа многу лекари препорачуваат проверка на неговото ниво, особено за оние кои се жалат на замор и лошо расположение. Кога нивоата се ниски, суплементацијата со витамин Д често носи забележителна промена во енергијата. Покрај тоа, витаминот Д помага и на коските, имунитетот и мускулите. Заедно со витаминот Д, други состојки кои го поддржуваат нервниот систем исто така заслужуваат внимание. Селенот, на пример, ја поддржува функцијата на тироидната жлезда и одбраната на телото, што многу значи во темните денови.

Светлината како лек: што можете да направите денес

Наједноставниот чекор е да излезете надвор напладне, дури и во облачни денови. Десет минути светлина во најсветлиот дел од денот му помагаат на телото да го постави својот внатрешен часовник. Ако работите во канцеларија, испланирајте пауза за да прошетате до продавницата или околу зградата. Излезете на дожд, облачното небо сè уште пропушта повеќе светлина од ѕидовите на станот. Ако сте дома, седнете до прозорецот додека го пиете утринското кафе. Вечерната рутина е исто толку важна: помалку екрани еден час пред спиење, потопла светлина во домот и исто време за спиење. За оние кои не спијат лесно, мелатонинот може да му помогне на телото да се подготви за ноќта, со консултација со лекар. Тенсилен е уште една опција за која вреди да разговарате со вашиот фармацевт. Правилниот сон е половина од битката кога станува збор за расположението.

Рутина што го одржува расположението до пролет

Експертите се согласуваат дека комбинацијата е подобра од индивидуалните трикови: светлина наутро, движење во текот на денот и редовен сон. Во вашата исхрана, изберете топли јадења, чорби и супи, а слатките заменете ги со овошје и јаткасти плодови. Домашните супи од коренест зеленчук се и храна и утеха. Во зима, ни треба топлина и на чинијата и во собата. Ако лошото расположение трае со недели и се меша во секојдневниот живот, нема срам да побарате стручна помош. Разговорот со матичен лекар или психолог е првиот чекор, а грижата за вашето тело оди со неа. Зимата е долга, но може да се дочека со повеќе светлина и помалку тежина. Разговорот секогаш помага, дури и ако е повик до вашиот најдобар пријател.

Зимската депресија е реална, но не е судбина. Светлината, движењето, витаминот Д и добрата рутина се алатките што ги имате секој ден, дури и кога е сиво надвор.

ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Што е зимска депресија и како се препознава?

Тоа е сезонско афективно растројство кое се јавува кога има помалку светлина, обично од ноември до март. Знаците се замор, поголема потреба за сон, желба за слатки и повлекување од општеството.

Дали витаминот Д навистина помага во расположението?

Витаминот Д е вклучен во работата на нервниот систем, па затоа ниското ниво може да придонесе за замор и лошо расположение. Вреди да се провери нивото кај лекар, а потоа да се надополни како што е препорачано.

Како можам да го подобрам расположението без лекови?

Излегувањето надвор напладне, движењето во текот на денот и редовното спиење се првите чекори. Топлата храна и помалку екрани навечер исто така помагаат.

