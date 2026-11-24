Финансиските аналитичари посочуваат дека одговорот зависи од државата во која се патува, но и од местата што туристите планираат да ги посетат.

Пред секое патување, покрај резервацијата за сместување, горивото и патните трошоци, граѓаните треба да размислат и како ќе плаќаат во странство. Дали е доволно да понесат картичка или сепак треба да имаат и евра во џебот?

Во Шведска, Норвешка и Данска картичките се користат речиси насекаде. Со нив може да се плати во продавници, ресторани, хотели, па дури и за најситните купувања. На одредени места готовината воопшто не се прифаќа.

„На северот на Европа со години се функционира речиси без готовина“, објаснува финансиски аналитичар, посочувајќи дека во овие земји електронското плаќање одамна е секојдневие.

Но, ситуацијата е поинаква кога ќе се тргне кон југот на Европа.

Грција, која секое лето ја посетуваат илјадници македонски туристи, има развиена мрежа за електронски плаќања. Во супермаркетите, хотелите, бензинските пумпи и поголемите ресторани најчесто нема проблем. Сепак, готовината може да затреба на пазар, кај улични продавачи и на одредени помали туристички места.

Слично е и во Црна Гора. Во Будва, Котор и Херцег Нови картичките се широко прифатени, особено во поголемите угостителски објекти. Но, за паркинг, ситни купувања и услуги кај помали продавачи, добро е туристите да имаат готовина.

Во Турција, пак, кешот има уште една предност. На традиционалните пазари ценкањето е дел од купувањето, а готовината често е попрактична.

„На турските пазари не можете да се ценкате со картичка“, посочува финансискиот аналитичар.

И во Албанија, особено во помалите крајбрежни места и надвор од големите туристички центри, не треба да се тргнува без готовина. Хотелите и поголемите ресторани вообичаено прифаќаат картички, но кај помалите локални бизниси тоа не е секогаш случај.

Интересно е што и во Германија, и покрај развиениот банкарски систем, готовината сè уште има значајно место. Во одредени мали ресторани, пекарници и продавници се претпочита плаќање во кеш, а некои објекти воопшто не прифаќаат картички.

Економистите советуваат граѓаните пред заминувањето да ги проверат и трошоците што ги наплаќа нивната банка за користење картичка во странство.

Самото плаќање на продажно место не мора да значи висока провизија, но подигањето готовина од банкомат може дополнително да го чини туристот. Износот зависи од банката, видот на картичката и банкоматот што се користи.

Посебно внимание треба да се обрне и на валутата во која се врши плаќањето. Ако терминалот понуди избор меѓу локалната валута и денари, финансиските советници најчесто препорачуваат да се избере локалната валута, бидејќи конверзијата што ја нуди терминалот може да биде понеповолна.

Не треба да се занемари ниту безбедноста. Банкарските картички не треба да се оставаат кај непознати лица, ПИН-кодот не смее да се чува заедно со картичката, а подигањето пари најдобро е да се врши на банкомати поставени кај банки или на добро обезбедени места.

Банкарските стручњаци препорачуваат и активирање известувања за секоја трансакција, за сопственикот веднаш да забележи евентуална злоупотреба.

За македонските граѓани што патуваат со автомобил низ Балканот, најпрактично е да имаат и картичка и одредена сума готовина. Картичката може да послужи за поголемите трошоци, додека кешот останува за патарини каде што е потребен, паркинг, пазари и ситни купувања.

На крајот, разликата може да се почувствува токму кога најмалку очекувате. Ќе застанете во мало ресторанче покрај море, ќе нарачате ручек, а келнерот ќе ви каже дека терминалот не работи. Тогаш не помага ни тоа што имате доволно пари на сметката. Треба да имате нешто и во паричникот.

Б.З.М.