„WhatsApp“ воведува голема промена

Компанијата тестира можност каналите директно да ги премести во картичката „Chats“, односно меѓу разговорите, а истата промена се развива и за „Android“ и за „iPhone“.

„WhatsApp“ подготвува неколку поголеми промени, а една од нив се однесува и на начинот на кој корисниците пристапуваат до каналите.

Во „Android“ бета-верзијата 2.26.39.1, „WhatsApp“ веќе тестира три различни начини на прикажување на каналите во картичката „Chats“. На корисниците кои веќе следат канали ќе им биде понуден избор: да ги гледаат директно во листата со разговори или апликацијата автоматски да ги архивира.

Засега не е познато кое од тестираните решенија „WhatsApp“ ќе го избере за конечната верзија. Компанијата ќе ја донесе одлуката врз основа на резултатите од тестирањето и реакциите на корисниците.

Преместувањето на каналите во „Chats“ носи и уште една важна промена. Картичката „Updates“, која во моментов ги обединува каналите и статусите, би требало да биде отстранета и заменета со нова картичка „Contacts“.

Истата функција се развива и за „iPhone“, каде што „WhatsApp“ исто така тестира три различни конфигурации. Сепак, на „iOS“ таа сè уште не е достапна за бета-тестерите.

Со други зборови, „WhatsApp“ подготвува целосно нов распоред на главните картички, но корисниците ќе мора да почекаат уште некое време за конечната верзија на оваа промена.