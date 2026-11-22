Под хаубата се наоѓа унапреден 2,0-литарски турбобензински мотор со 333 коњски сили (245 kW) и 420 Nm вртежен момент. За првпат во модел од семејството „Volkswagen R“, моторот е комбиниран со 48-волтен благ хибриден систем.

„Volkswagen“ ја претстави новата генерација на моделот „T-Roc R“, најмоќната верзија на својот компактен SUV и моментално најмоќниот SUV на германската марка што се продава на европскиот пазар.

Моторот EA888 evo5 добил електрично придвижуван компресор, кој работи заедно со турбополнач со променлива геометрија.

Неговата задача е да обезбеди притисок при ниски вртежи, да го намали таканареченото турбо-задоцнување и да ја подобри реакцијата на притискањето на педалата за гас.

Благиот хибриден систем вклучува и стартер-генератор, кој ја обновува енергијата при забавување и сопирање.

Максималниот вртежен момент е достапен уште од 1.900 вртежи во минута. Силата се пренесува на сите четири тркала преку седумстепен DSG-менувач со двојна спојка.

Системот 4MOTION е опремен со технологијата R-Performance за распределба на вртежниот момент, која овозможува независно распределување на силата меѓу задните тркала.

Забрзувањето од 0 до 100 километри на час трае пет секунди, додека максималната брзина е електронски ограничена на 250 километри на час.

„T-Roc R“ нуди неколку режими на возење, меѓу кои „Race“, „Special“ и „Drift“.

Посебниот режим „Special“ е развиен за патеката Нирбургринг Нордшлајфе. Тој ги приспособува работата на погонскиот систем и адаптивната суспензија DCC на условите и барањата на оваа позната патека.

Режимот „Drift“ му овозможува на системот за распределба на вртежниот момент да испраќа поголема сила кон надворешното задно тркало, со што се олеснува контролираното пролизгување на затворени патеки.

Во стандардната опрема се вклучени адаптивна суспензија, прогресивен управувач и моќен систем за сопирање.

Надворешниот изглед го карактеризираат поагресивни браници, заден дифузор, црни детали, сини клешти на сопирачките и четири издувни цевки.

Стандардно се вградуваат алуминиумски тркала од 19 инчи, додека како опција се нудат ковани тркала од 20 инчи и титаниумски издувен систем „Akrapovič“.

Во кабината се поставени спортски седишта со сини шевови и ознаки „R“, спортски управувач со рачки за менување брзини и посебно копче „R“.

Дигиталните инструменти прикажуваат и податоци како времето на кругот на патеката, забрзувањето и распределбата на вртежниот момент меѓу тркалата.

Интересен детаљ е и постапката за стартување на моторот. Ако возачот го притисне копчето за стартување најмалку 1,5 секунди без да ја притисне сопирачката, а потоа нормално го стартува моторот, четирицилиндричниот агрегат накратко ќе ги зголеми вртежите до 3.000 во минута.

Почетната цена на новиот „Volkswagen T-Roc R“ во Германија изнесува 59.995 евра, а преднарачките веќе се започнати.

Со оглед на сè поголемото насочување на „Volkswagen“ кон електричните автомобили, „T-Roc R“ би можел да биде еден од последните целосно нови спортски модели на марката со мотор со внатрешно согорување.