По претставувањето на моделите „iX3“, „i3“, новата „Серија 3“, „X5“ и освежената „Серија 7“, компанијата подготвува уште десет новитети што ќе опфатат речиси целата понуда.

„BMW“ продолжува со големата офанзива на нови модели, а 2027-ма година би можела да биде една од најважните во поновата историја на германскиот производител.

Меѓу најинтересните премиери ќе бидат првиот целосно електричен „M3“, спортските SUV-модели „X3 M“ и „X4 M“, но и новиот почетен електричен модел „i1“.

Десет нови модели на „BMW“ што пристигнуваат во 2027 година

1. „BMW i1“

Новиот најмал електричен модел на „BMW“ би требало да биде претставен кон крајот на 2027-ма година, иако неговото лансирање на пазарот е најавено за 2028-ма година. Наводно, ќе има посебна механичка платформа и погон на задните тркала, а можна е и изведба „M50 xDrive“.

2. „BMW X1“ и „iX1“

Бензинскиот „X1“ ќе добие редизајн, додека електричниот „iX1“ ќе премине во нова генерација, со наменска електрична платформа, нови батерии и поголем досег.

3. „BMW X2“ и „iX2“

Двата SUV-модела со купе-дизајн би требало да добијат освежен изглед и целосно нова инструментална табла, но нема да преминат на посебна механичка платформа.

4. „BMW i3 Touring“

Електричната караванска верзија на новата „Series 3“ ќе биде попрактична алтернатива на лимузината. Се очекува да ги преземе погонските карактеристики и технологијата на моделот „i3“.

5. Електричен „BMW M3“

Првиот целосно електричен „M3“ би требало да има четири електромотори, посебна батерија и симулирани промени на степените на пренос. Моќноста би можела да достигне околу 800 коњски сили.

Класичниот „M3“ со шестцилиндричен мотор и понатаму е во план, но неговото претставување се очекува во 2028-ма година.

6. „BMW X3 M EV“

Спортскиот SUV ќе добие четири електромотори и батерија со повеќе од 100 kWh искористлива енергија. „BMW“ не планира нова генерација на бензинскиот „X3 M“.

7. „BMW X4 M EV“

Купе-SUV верзијата на електричниот „X3 M“ исто така ќе има четири електромотори и спортски детали преземени од електричниот „M3“. Класичниот „X4“ со мотори со внатрешно согорување нема да добие наследник.

8. „BMW Series 5“

Лимузинската и караванската верзија, вклучително и електричниот „i5“ и plug-in хибридниот „M5“, ќе добијат големо освежување. Во кабината ќе доминира голем централен екран, како и проекција на информации по целата ширина на ветробранското стакло.

9. „BMW X7“ и „iX7“

Втората генерација на луксузниот SUV за првпат ќе добие целосно електрична верзија. Се очекуваат раскошен ентериер, автоматски врати и голем екран за патниците на задните седишта.

10. „BMW Alpina Series 7“

Новата луксузна изведба на баварската лимузина ќе добие посебен V8-мотор, но и електрична верзија.

„Alpina“ ќе биде позиционирана меѓу стандардната „Series 7“ и лимузините на „Rolls-Royce“, со амбиција да им конкурира на „Mercedes-Maybach“ и моделите на „Bentley“.