Од „Honda“ најавија дека „CR-V“ ќе се нуди исклучиво со хибриден погон. Популарниот SUV ќе биде опремен со хибриден систем од петтата генерација, кој вклучува два електромотора.

Јапонскиот производител „Honda“ ги откри првите детали за следната генерација на кросоверот „CR-V“. Засега информациите се однесуваат само на верзијата наменета за северноамериканскиот пазар, која ќе добие радикално изменет надворешен изглед и нова платформа.

Компанијата ветува поголема моќност и подобрена ефикасност, иако засега нема конкретни технички детали. На пример, сè уште не е познато дали кросоверот ќе има систем за погон на сите четири тркала.

Во оваа фаза е познато само дека новата платформа обезбедува поголема цврстина на каросеријата, а истовремено ја намалува тежината на автомобилот.

Новата генерација на „CR-V“ ќе добие и целосно поинаков дизајн. Сегашниот робустен, но донекаде конзервативен изглед на моделот ќе биде заменет со помодерен и понапреден стил.

„Honda“ веќе навести како би можел да изгледа овој нов дизајнерски правец со концептен хибриден седан, претставен претходно оваа година.

Новиот, значително поаголен стил не е само примена на поинакви линии врз веќе познати пропорции, туку создава елегантна силуета во стилот на „fastback“. Станува збор за дизајнерски концепт што јапонскиот производител го развива за неколку свои идни модели.

Уште поилустративен пример е моделот „Avancier“, кој ќе се нуди на одредени странски пазари. Тој покажува исклучително чисти и едноставни форми на SUV, комбинирани со високотехнолошки детали.

Меѓу нив се LED-светлата интегрирани во површината на каросеријата, како и новиот дизајн на амблемите. Сето тоа се елементи што се очекува да ги видиме и кај новиот „CR-V“.