Во Северна Македонија, мажите од овие категории често се соочуваат со пречки при пристапот до здравствена едукација и редовни превентивни прегледи, што локалните епидемиолошки податоци го поврзуваат со подоцнежно дијагностицирање на болести што можат да се превенираат. Со организирањето на настанот во Porsche Центар Скопје и вклучувањето на локални здруженија на трудот за полесно достигнување до работниците во мануелни дејности, оваа активност овозможи директна едукативна поддршка таму каде што е најпотребна.

Во рамки на одбележувањето на Месецот на машкото здравје – ноември, во Porsche Центар Скопје се одржа едукативна презентација посветена на машкото здравје и превенцијата, предводена од д-р Александар Мицковски – специјалист хирург – уролог во Клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје. Иницијативата имаше за цел да овозможи директен пристап до стручни медицински совети и едукација за мажите, со посебен фокус на оние во мануелни и високостресни професии во општина Скопје.

Што опфати настанот?

-Стручна презентација и консултации: д-р Александар Мицковски ги запозна присутните со најчестите здравствени ризици и состојби релевантни за локалната епидемиологија, како што е кардиоваскуларното здравје, и одговараше на прашања од учесниците.

-Превентивни насоки: акцент на важноста од навремени рутински контроли, следење на крвниот притисок, телесната маса и нивото на шеќер во крвта.

Преку стручното излагање на д-р Александар Мицковски, настанот ја поттикна свесноста за важноста на превентивната грижа и им понуди на учесниците јасни и применливи насоки за зачувување на сопственото здравје. Иницијативата се надоврзува и на долгогодишната општествено одговорна посветеност на Порше Македонија.

„Визијата на брендот Porsche се темели на мотивација, рамнотежа и лична сила. Надвор од перформансите и иновациите, за нас е суштинска долгорочната одговорност кон заедницата, како и физичката и менталната отпорност на луѓето околу нас“, изјави г-дин Златко Муцунски – Генерален Директор на Порше Македонија во обраќање кон учесниците.