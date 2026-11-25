Две семејства можат да потрошат иста количина електрична енергија, а на крајот од месецот да добијат значително различни сметки за струја.

Со почетокот на грејната сезона и зголемената употреба на клима-уреди, греалки и електрични радијатори, домаќинствата во Македонија треба особено да внимаваат на месечната потрошувачка на електрична енергија. Доколку потрошувачката во скапа тарифа надмине 1.050 киловат-часови за 30 дена, секој дополнителен киловат-час електрична енергија се наплаќа по цена од 19,19 денари, без мрежарина и ДДВ.

Причината е во блок-тарифите, но и во периодот од денот кога се користат електричните уреди.

Особено во зимските месеци, кога покрај редовните апарати во домаќинството се вклучуваат и дополнителни уреди за греење, потрошувачката може значително да порасне.

Колку чини струјата во секој блок?

Според важечките цени за домаќинствата во 2026 година, електричната енергија во висока тарифа се пресметува според четири блока.

Месечна потрошувачка во висока тарифа Цена по kWh Прв блок, до 210 kWh 4,71 денари Втор блок, од 211 до 630 kWh 5,90 денари Трет блок, од 631 до 1.050 kWh 7,85 денари Четврти блок, над 1.050 kWh 19,19 денари Евтина тарифа 2,19 денари

Во наведените цени не се вклучени мрежарината, ДДВ и останатите ставки од сметката. Границите се однесуваат на пресметковен период од 30 дена.

Важно е граѓаните да знаат дека со влегувањето во повисок блок не се зголемува цената на целокупната потрошувачка, туку само на киловат-часовите што влегуваат во тој блок.

Колку може да ве чини една дополнителна греалка?

Да претпоставиме дека во домот користите електрична греалка со моќност од 2.000 вати, која работи со полна моќност по три часа дневно.

За 30 дена таа ќе потроши 180 киловат-часови електрична енергија.

Во зависност од тарифата во која се пресметува дополнителната потрошувачка, трошокот би изгледал вака:

Тарифа Трошок за 180 kWh Евтина струја 394 денари Прв блок 847 денари Втор блок 1.062 денари Трет блок 1.414 денари Четврти блок 3.454 денари

На овие износи дополнително се пресметуваат мрежарина и ДДВ.

Разликата само во цената на електричната енергија меѓу евтината тарифа и четвртиот блок изнесува повеќе од 3.000 денари месечно, за истиот уред и истата потрошувачка.

Кога е евтината струја?

Домаќинствата можат да користат електрична енергија по ниска тарифа во следните периоди:

Од 13 до 15 часот;

Од 22 до 7 часот наутро;

Од сабота во 22 часот до понеделник во 7 часот наутро.

Потрошувачката во евтина тарифа не се дели на блокови.

Затоа, користењето на бојлерот, машината за перење алишта, машината за миење садови и другите поголеми потрошувачи во овие периоди може да направи значителна разлика во месечната сметка.

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Не чекајте да ви пристигне сметката

Граѓаните што се греат на електрична енергија можат во текот на месецот да ја следат состојбата на своето броило и да проверат колку киловат-часови потрошиле во висока и во ниска тарифа.

На тој начин можат навреме да забележат дали се приближуваат до поскапите блокови.

За ориентациона пресметка на месечната сметка можат да го користат и официјалниот калкулатор на Регулаторната комисија за енергетика.

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Во зимските месеци не е важно само колку струја троши едно домаќинство, туку и кога ја троши. Истиот електричен уред, со ист број работни часови, може да создаде сосема различен трошок за семејниот буџет.