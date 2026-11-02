Внатрешните препреки во ЕУ дејствуваат како царини до 95 отсто

На конференцијата на Централната банка на Ирска во Даблин, тој оцени дека разликите во националните правила, стандарди и процедури им отежнуваат на европските компании да работат преку границите на нивните матични земји и практично да дејствуваат како внатрешни цариници.

Европската унија мора да ги отстрани внатрешните пречки на единствениот пазар и да ја продлабочи економската и финансиската интеграција со цел да ја зајакне отпорноста на геополитичките шокови, изјави потпретседателот на Европската централна банка (ЕЦБ) Борис Вујчиќ.

Според проценките на Европската централна банка, овие бариери се еквивалентни на тарифи од околу 67 проценти за стоки и 95 проценти за услуги.

Вујчиќ предупреди дека геополитичките превирања сè повеќе влијаат на економскиот раст, инфлацијата и финансиската стабилност.

Како примери, тој ги наведе војната во Украина и конфликтот на Блискиот Исток, кои предизвикаа нарушувања на енергетските пазари, како и трговските тарифи и ограничувањата за извоз на клучни технологии и суровини.

Европскиот финансиски систем досега добро ги издржа овие шокови, но Вујчиќ предупреди дека претходната отпорност не треба да биде причина за опуштање.

Тој ги наведе силните капитални и ликвидни резерви на банките, разновидните извори на финансирање и платните системи отпорни на сајбер и оперативни закани како важни заштитни механизми.

Вујчиќ истакна дека отпорноста зависи и од способноста на европските земји да ги делат ризиците едни со други.

Според истражувањето на банката, пазарните механизми и фискалните трансфери во САД апсорбираат околу 70 проценти од шоковите во економското производство меѓу федералните држави, додека тој удел во Еврозоната е околу 30 проценти.

Потпретседателот на Европската централна банка процени дека намалувањето на внатрешните бариери за трговија со стоки и услуги за само два проценти би можело да го компензира очекуваното негативно влијание од повисоките американски царини врз БДП на Еврозоната на долг рок.

Меѓу приоритетите, тој го издвои завршувањето на банкарската унија, вклучително и воспоставувањето на европскиот систем за осигурување на депозити, како и создавањето на поинтегриран пазар на капитал.

Тој, исто така, ја нагласи потребата од европска инфраструктура за плаќање, при што дигиталното евро, како што рече, е еден од начините за намалување на зависноста од неевропските даватели на услуги за плаќање, соопшти ЕЦБ на својата веб-страница.

„Отвореноста, интеграцијата и отпорноста не се спротивставени цели, туку меѓусебно се поддржуваат“, рече Вујчиќ, оценувајќи дека подлабоката интеграција ѝ овозможува на Европа да остане отворена кон светот и во исто време подобро да издржи надворешни шокови.