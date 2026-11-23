Министерот за труд Александар Швитер истакна дека целта на реформата е да се зачуваат работните места, да се поттикне вработувањето и да се создадат услови за развој на идни занимања, пренесува ДПА.

Германската влада ја прифати нацрт-реформата на трудовото законодавство, која има за цел да ја зголеми флексибилноста на пазарот на трудот и да го олесни работењето на компаниите што се соочуваат со моментални економски тешкотии, пишува „Феникс магазин“.

Предложените измени опфаќаат неколку важни области. На работодавачите треба да им биде полесно да склучуваат договори на определено време, а во исто време ќе се променат и правилата за заштита на вработените од отпуштање.

Нацртот носи можност за продолжена неделна работа во пекарниците, како и воведување работа во недела и празници во книжарниците.

Владата го усвои предлогот неколку недели пред првиот планиран рок, но потребно е одобрение од Бундестагот пред да стапи на сила. Доколку биде усвоен, новиот закон ќе стапи на сила на почетокот на 2027 година.

Една од поважните иновации се однесува на привременото вработување. Предвидено е работодавачите да можат да ги продолжат ваквите договори максимум шест пати во текот на четиригодишниот период. Можноста за склучување договор на определено време би се проширила и на вработените кои веќе работат во компанијата, а за ваквите договори би се примениле поедноставени формални услови.

Оваа промена би им користела на младите луѓе кои штотуку ја започнуваат својата професионална кариера, бидејќи тие често ги добиваат своите први работни места врз основа на временски ограничени договори.