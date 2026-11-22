Предлог-законот беше усвоен од Владата на седницата на 18 ноември, а го предложи министерот за труд, Александар Швајцер. Според официјалната веб-страница на германската влада, овој пакет го спроведува договорот постигнат од страна на демохристијаните и социјалдемократите на состанокот на коалицискиот комитет на 1 јули. Законот сè уште треба да го разгледаат Бундестагот и Бундесратот.

Германската влада усвои предлог-закон според кој работодавачите можат да ги задржат работниците со договор на определено време до четири години, двојно подолго од денес, и да го продолжат дури шест пати, без да наведат никаква причина.

„Нашата цел е да зачуваме работни места во Германија и да овозможиме нови вработувања“, рече Швајцер.

Според сегашните правила, германските работодавачи можат да понудат договор на определено време без да наведат посебна причина за максимум две години, со можност за продолжување максимум три пати во тој период. Според новиот предлог, договорот може да трае до четири години, со можност за шест продолжувања.

Новото правило би се однесувало на сите работници кои ќе започнат со работа до 31 декември 2030 година. Како што анализираше германскиот правен портал LTO, според нацрт-законот на Министерството за труд, оваа посебна одредба би престанала да важи на 1 јануари 2031 година. Ова значи дека работник вработен на крајот на 2030 година врз основа на договор на определено време би можел да остане во таков работен однос до крајот на 2034 година.

Нацрт-законот на министерството, исто така, предвидува можност работодавачот да понуди договор на определено време без да даде причина дури и на работник кој претходно бил вработен кај него, што генерално е забрането според сегашните правила. Исто така, договорот на определено време повеќе нема да мора да се потпишува во хартиена форма, туку би било доволно да се склучи преку е-пошта.

Кога ќе истече договорот на определено време, работниот однос завршува и нема да има автоматско преминување кон договор на неопределено време по две или четири години. Ова значи дека нововработените работници, вклучително и оние од Македонија кои штотуку доаѓаат во Германија, би можеле да чекаат двојно подолго за побезбедно вработување отколку порано.

Пакетот носи промени и во областа на заштитата од откажување. На работодавачите би им било полесно да ги раскинат договорите за вработување со вработените кои годишно заработуваат повеќе од 1,75 пати повеќе од износот на горната граница за пресметка на пензиските придонеси. Тој износ моментално е околу 180.000 евра, а раскинувањето на договорот би било можно со исплата на отпремнина.

Исто така, се планира да се прошири можноста за работа во недела и за време на празници, имено во пекари, слаткарници и јавни библиотеки. Исто така, на работодавачите во дејности кои се под посебен надзор поради непријавена работа би им било полесно да ги документираат условите за работа.

Ова не е единствената промена што ги очекува вработените во Германија. Коалицијата на канцеларот Фридрих Мерц сè уште преговара за измени на правилата за работно време, а се разгледува и можноста работниот ден да трае подолго од осум часа.