Во споредба со третиот квартал од 2021 година, становите во новоградба се поскапи за 118 проценти, според податоците на Монстат.

Просечната цена по квадратен метар новоградба во Црна Гора достигна 2.604 евра во третиот квартал од оваа година, што е за 16,9 проценти повеќе во однос на истиот период минатата година, кога изнесуваше 2.228 евра.

Највисоките цени сè уште се регистрирани во крајбрежниот регион, каде што просечната цена по квадратен метар новоградба достигна 3.192 евра. Тоа е 734 евра или речиси 30 проценти повеќе во однос на третиот квартал од минатата година, кога изнесуваше 2.458 евра. Во Подгорица, просечната цена по квадратен метар достигна 2.530 евра, што е за 377 евра повеќе од пред една година, односно зголемување од 17,5 проценти.

Во северниот регион, квадратен метар чинел 1.748 евра, што е за 170 евра или 10,8 проценти повеќе отколку во истиот квартал од 2025 година. За разлика од крајбрежниот и северниот регион, како и Подгорица, во централниот регион во третиот квартал од минатата година не е евидентирана продажба на новоизградени станови, па затоа споредбата на годишно ниво не е можна. Просечната цена во тој регион во третиот квартал од оваа година изнесувала 2.250 евра.

Споредбата со третиот квартал од 2021 година покажува колку пазарот на нови градежни објекти станал поскап во меѓувреме.

На ниво на Црна Гора, просечната цена по квадратен метар се зголемила од 1.194 евра на 2.604 евра, што претставува зголемување од 1.410 евра или 118 проценти. Во Подгорица, во истиот период, цената се зголемила од 1.182 евра на 2.530 евра, односно за 114 проценти. Уште поизразено зголемување е забележано на крајбрежјето, каде што цената по квадратен метар се зголеми од 1.385 евра на 3.192 евра, што е зголемување од 1.807 евра или 130,5 проценти.

Во централниот регион, просечната цена се зголемил од 628 евра на 2.250 евра, односно за 258 проценти. На север, цената по квадратен метар се зголемил од 1.250 евра во третиот квартал од 2021 година на 1.748 евра, што е зголемување од речиси 40 проценти.

Податоците покажуваат дека крајбрежјето е сè уште најскапата област за купување стан во нова зграда.

Со просечна цена од 3.192 евра, квадратен метар на крајбрежјето е за 662 евра поскап отколку во Подгорица, додека разликата во споредба со северниот регион е дури 1.444 евра. Во Подгорица, просечната цена од 2.530 евра е малку пониска од националниот просек, кој изнесува 2.604 евра. Централниот регион бележи просечна цена од 2.250 евра, додека северниот е сè уште најприфатлив, со 1.748 евра за квадратен метар.