По силната распродажба во претходната недела, американските берзански фјучерси во понеделникот покажаа знаци на закрепнување. Фјучерсите на Nasdaq 100 пораснаа за 3,3 отсто, додека оние поврзани со индексот S&P 500 добија 2,5 отсто. Европскиот индекс STOXX 600 исто така се движеше нагоре, со раст од околу 0,7 отсто.

Светските финансиски пазари се соочуваат со нов бран неизвесност откако акциите на технолошките компании и производителите на полупроводници претрпеа остар пад, отворајќи прашања дали огромните инвестиции во вештачката интелигенција навистина ќе донесат профит каков што очекуваат инвеститорите.

Но, позитивното отворање не ги отстрани стравувањата дека пазарите можеби влегуваат во подолг период на нестабилност. Претходната недела Nasdaq загуби околу 10 отсто, што беше негов најголем неделен пад од март 2020 година, кога пандемијата предизвика глобален финансиски шок.

Во центарот на распродажбата се најдоа компаниите поврзани со вештачката интелигенција. Инвеститорите сè повеќе се прашуваат дали милијардите долари вложени во изградба на центри за податоци, купување напредни процесори и проширување на компјутерската инфраструктура ќе можат да се претворат во приходи доволни да ги оправдаат високите берзански вреднувања.

Во изминатите години ентузијазмот околу вештачката интелигенција беше еден од главните двигатели на растот на берзите. Компаниите што произведуваат чипови, сервери, мрежна опрема, системи за ладење и електрична инфраструктура бележеа голем интерес од инвеститорите. Сега, меѓутоа, се отвора прашањето дали пазарот не ги пресметал идните приходи премногу оптимистички.

Дополнителна загриженост предизвикува фактот што дел од инвестициите во центрите за податоци се финансираат со задолжување. Доколку очекуваните приходи не се остварат доволно брзо, компаниите би можеле да се соочат со поголеми трошоци за финансирање и потешкотии во отплатата на обврските.

Распродажбата не остана ограничена само на американскиот пазар. Во Азија, берзите во Јужна Кореја и Тајван беа под силен притисок, бидејќи нивните економии и берзански индекси се тесно поврзани со производството на полупроводници и електронски компоненти.

Тајванската берза во понеделникот забележа закрепнување од околу 2,1 отсто, откако властите најавија мерки за стабилизирање на пазарот и заострување на правилата за краткорочна продажба на акции. Во Јужна Кореја, индексот KOSPI и натаму беше во минус, но се оддалечи од најниското ниво во последните десет месеци.

Кинеските берзи, пак, најавија мерки со кои ќе се олесни финансирањето преку маргинално задолжување, со цел да се поддржи тргувањето и да се намали притисокот врз акциите.

Европските пазари исто така почувствуваа последици од распродажбата. Иако европските берзи имаат помала изложеност на технолошките компании во споредба со американските, претходната недела беше една од најлошите за нив во последните осум месеци. Во понеделникот, сепак, акциите на производителите на чипови и технолошките компании предводеа дел од закрепнувањето.

Дополнителен фактор на неизвесност е монетарната политика на американската централна банка. Инвеститорите внимателно ги следат очекувањата за каматните стапки, бидејќи повисоките камати ги зголемуваат трошоците за задолжување и можат да ја намалат привлечноста на акциите со високи вреднувања.

Посебно внимание ќе привлече објавувањето на американскиот индекс на личната потрошувачка, односно PCE, кој е еден од главните показатели што Федералните резерви ги следат при процената на инфлацијата. Новите податоци би можеле да влијаат врз очекувањата за следната одлука на централната банка.

Пазарите ќе ги следат и деловните резултати на големите технолошки компании, меѓу кои и Dell, чии прогнози би можеле да дадат дополнителна слика за побарувачката на компјутерска опрема и инфраструктура за вештачка интелигенција.

И покрај падот на акциите, аналитичарите не сметаат дека инвестициите во вештачката интелигенција автоматски ќе запрат. „Morgan Stanley“ очекува капиталните расходи на најголемите технолошки компании за следната година да пораснат за повеќе од 70 отсто и да надминат 1,6 билиони долари.

Тоа значи дека главната дилема на пазарите не е дали вештачката интелигенција ќе продолжи да се развива, туку дали компаниите ќе успеат да ја претворат огромната инфраструктура што ја градат во профит што ќе ги оправда вложувањата.

Понеделничкото закрепнување им даде малку простор за здив на инвеститорите, но не и сигурност дека најлошото е поминато. Следните денови ќе покажат дали станува збор за краткотрајна корекција или за почеток на подолга промена во односот на пазарите кон технолошкиот бум.