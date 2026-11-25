Канцеларијата на трговскиот претставник на САД (USTR) треба да ги објави резултатите од неколкумесечната истрага за вишокот индустриски капацитет и производство во тие економии. Администрацијата на Доналд Трамп тврди дека прекумерното производство, потпомогнато од владините субвенции, создава вишок евтина стока што ги поткопува американските компании.

Во наредните денови, Соединетите Американски Држави би можеле да објават нови царини за увоз од Кина, Европската Унија и 14 други економии, објавува Скај Њуз. Точниот износ на царинските давачки, производите за кои би се применувале и датумот на нивното стапување во сила сè уште не се познати.

Истрагата е покрената согласно член 301 од Законот за трговија на САД од 1974 година, кој дозволува воведување царини како одговор на дејствија од други економии за кои САД сметаат дека им штетат на американските компании или трговија.

На листата се Кина, Европската Унија, Индија, Јапонија, Јужна Кореја, Мексико, Виетнам, Тајван, Тајланд, Малезија, Индонезија, Швајцарија, Норвешка, Сингапур, Бангладеш и Камбоџа. Во истрагата, Европската Унија се смета за една економија.

Не е јасно дали новите царини ќе ги погодат сите 16 економии подеднакво. Според извори запознаени со плановите, стапките би можеле да варираат од земја до земја, а Мексико и Норвешка можеби нема веднаш да бидат опфатени со новите давачки.

Доколку бидат воведени, новите царини би се придружиле на давачките од 10 до 12,5 проценти што САД ги воведоа претходно оваа година за увоз од десетина земји, како дел од посебна истрага за спроведувањето на забраните за увоз на стоки произведени со принудна работа.

Планираните нови давачки се дел од напорите на администрацијата на Трамп да ја врати пошироката царинска програма која беше прогласена за неуставна од Врховниот суд на САД претходно оваа година.

Очекуваниот потег доаѓа откако републиканците ги загубија своите мнозинства во двата дома на Конгресот на неодамнешните среднорочни избори, а трошоците за живот беа меѓу главните прашања од кампањата.

Во јули 2025 година, САД и ЕУ се согласија за максимална вкупна царина од 15 проценти за повеќето стоки од ЕУ. За возврат, ЕУ ги укина царините за американските индустриски стоки. Договорот важи од 1 јули 2026 година.

Исклучок се челикот и алуминиумот, за кои царинските давачки остануваат до 50 проценти.