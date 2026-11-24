Демократите најавуваат дека ќе започнат широка истрага за зделките на Хуанг и Nvidia откако ќе го преземат мнозинството во Конгресот следната година. Во исто време, републиканците инсистираат директорот на компанијата да ја исполни претходната обврска да се појави пред конгресните комисии. Трите комисии на Претставничкиот дом – за разузнавање, надворешни работи и Кина – го очекуваат на 1 декември на разговори зад затворени врати, додека Банкарскиот комитет на Сенатот закажа јавно сослушување за 3 декември, објавува Политико.

Американскиот Конгрес го засилува притисокот врз Nvidia и нејзиниот извршен директор Јенсен Хуанг, најавувајќи истраги и правни мерки што би можеле да го ограничат нејзиниот пристап до кинескиот пазар. Притисокот доаѓа од двете страни и се интензивираше откако одборот на Nvidia во понеделник го врати Хуанг на функцијата директор, и покрај контроверзноста околу неговите врски со жена за која се сомнева дека соработува со кинеската разузнавачка служба.

Хуанг се согласи да сведочи откако поднесе оставка од функцијата директор на 12 ноември, признавајќи вонбрачни афери, вклучително и со извршен директор на компанија за центри за податоци за кој се сомнева дека е соработник на кинеската разузнавачка служба. Компанијата со седиште во Сингапур, каде што работеше жената, беше еден од големите клиенти на Nvidia и наводно беше во центарот на операција за шверцување на напредни чипови за вештачка интелигенција во Кина, кршејќи ги ограничувањата за извоз на САД.

Конгресмените од двете партии сакаат да утврдат што Nvidia знаела за шверцот со чипови и дали американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот Оддел за трговија ги игнорирале информациите за тоа. Одлуката на одборот да го врати Хуанг, откако Трамп директно интервенираше, предизвика критики и од демократите и од републиканците. Републиканскиот сенатор Кевин Крамер рече дека Хуанг и другите претставници на компанијата ќе се соочат со невиден притисок од членовите на Банкарскиот комитет на Сенатот.

Особено важен дел од конфликтот се однесува на новите ограничувања за извоз на американски чипови и технологија во Кина, за кои се очекува да бидат вклучени во годишниот закон за одбрана. Nvidia и другите компании во индустријата за чипови силно лобираа против мерките, бидејќи понатамошните ограничувања за пристап до кинескиот пазар би го загрозиле значителниот извор на приходи. Сепак, сегашната контроверзност го помести балансот на моќта во Конгресот и ја зголеми можноста дека построгите контроли на извозот ќе бидат дел од конечниот законодавен пакет.

Сенаторката Елизабет Ворен, која треба да го преземе раководството на Банкарскиот комитет на следната седница, изјави дека враќањето на Хуанг на чело на компанијата Nvidia дополнително ја зголемува итноста од усвојување на меѓупартиски закони за контрола на извозот. Идниот претседател на Претставничкиот дом, Хаким Џефрис, исто така, побара законот за одбрана да содржи строги мерки за да се спречат кинеските власти да добијат пристап до напредна американска технологија.

Републиканскиот сенатор Крамер верува дека заедничкото незадоволство на двете партии би можело да овозможи усвојување на тие мерки дури и со големо мнозинство, доволно за да се поништи евентуалното вето на Трамп.

Истрагата би можела да се прошири и на прашањето дали Трамп извршил притисок врз одборот на директори на Nvidia да го врати својот сојузник на чело на една од највредните компании во светот. Доколку Хуанг не се појави на закажаните сослушувања или неговите одговори не се задоволителни, демократите би можеле да го искористат правото да издадат судски покани за да го принудат да сведочи почнувајќи од јануари, кога ќе го преземат мнозинството и ќе добијат поголеми истражни овластувања.

Конгресмените, исто така, размислуваат за повикување на суд на други членови на одборот на директори на компанијата, додека министерот за трговија Хауард Лутник и неговиот заменик задолжен за контрола на извозот, Џефри Кеслер, веќе се повикани да сведочат.

Дополнително, се очекува главниот советник на Nvidia, Тим Тетер, да сведочи пред три комисии на Претставничкиот дом на 2 декември. Републиканскиот сенатор Пит Рикетс рече дека враќањето на Хуанг на функцијата не го ослободува него или компанијата од одговарање на прашања за националната безбедност и чиповите чија судбина е нејасна.

Претседателот на Комитетот за разузнавање на Сенатот, Том Котон, оцени дека случајот Nvidia е само врв на многу поширок проблем и најави дека Конгресот, со поддршка на двете партии, ќе усвои закони што ќе ја заострат контролата врз извозот на чипови во Кина.