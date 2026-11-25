Јазот меѓу земјите бил голем. Во Луксембург, просекот бил повеќе од пет пати повисок отколку во Бугарија.

Просечната годишна прилагодена плата со полно работно време во ЕУ изнесувала 41.464 евра во 2025 година, според податоците на Евростат објавени на 6 ноември 2026 година.

За да се олесни споредувањето на платите меѓу земјите, Евростат ги изразува заработките со скратено работно време како еквиваленти на полно работно време.

Значи, кои земји имале највисоки, а кои земји имале најниски просечни плати? Како се менува рангирањето кога се зема предвид куповната моќ? И како експертите ги објаснуваат овие разлики?

Луксембург плаќа најмногу

Меѓу 26-те земји од ЕУ на рангирањето на Евростат, годишните просечни бруто прилагодени плати со полно работно време се движеле од 16.201 евра во Бугарија до 85.609 евра во Луксембург, повеќе од пет пати повеќе од износот во Бугарија.

Меѓу преостанатите земји, Данска (73.500 евра), Ирска (64.387 евра), Белгија (61.984 евра) и Австрија (60.727 евра) имаа највисоки просечни плати, заокружувајќи ги првите пет места, сите над 60.000 евра.

Меѓу економиите на „Големата четворка“ на ЕУ, Германија имаше највисока просечна плата од 56.360 евра. Франција беше малку над просекот на ЕУ со 44.734 евра.

Бруто платите со полно работно време беа значително пониски во третата и четвртата најголема економија на блокот, на 34.213 евра во Италија и 35.125 евра во Шпанија.

Други земји над просекот на ЕУ беа Финска (50.960 евра) и Шведска (49.622 евра).

На дното од листата, Бугарија има најниска просечна плата од 16.201 евра. Следат Грција (18.772 евра) и Унгарија (20.138 евра). Романија (20.818 евра), Словачка (21.661 евра) и Латвија (22.688 евра) се исто така меѓу земјите со најниски приходи.

Ова се бруто плати, а нето заработката или приходот може да варираат поради разликите во даноците и социјалните придонеси меѓу земјите.

Јазот во платите се намалува кога се земаат предвид локалните цени. Стандардот на куповна моќ (СКМ) е единица што се користи за споредување на она што може да се купи со пари во различни земји. Тој го отстранува ефектот на разликите во цените меѓу земјите, така што еден СКМ купува иста количина на стоки и услуги насекаде.

Јазот се намалува кога платите се прилагодуваат за разликите во цените на домаќинствата, според пресметките на Euronews Business врз основа на податоците од Евростат.

Највисоката просечна плата е околу три пати поголема од најниската, во споредба со повеќе од пет пати кога е изразена во евра.

Луксембург сè уште го зазема првото место со 65.106 СКМ. Бугарија напредува за две места и се наоѓа на 24-та позиција, додека Грција е на последното место со 21.486 СКМ.

Рангирањето исто така значително се менува. Словенија го надминува просекот на ЕУ, додека Шведска и втората најголема економија во блокот, Франција, паѓаат под него.

Полска и Литванија напредуваат за три места. Австрија се поместува од петтото на второто место. Данска паѓа од второто на четвртото, а Ирска од третото на шестото.

Неколку земји од Централна и Источна Европа напредуваат во рангирањето според СКМ. Романија се искачува од 23-то на 18-то место, што е најголем скок од пет позиции.

Естонија го забележа најголемиот пад, паѓајќи од 16-то на 21-во место.

Зошто платите толку многу варираат? Според експертите, главните причини се разликите во економскиот развој и продуктивноста.

„Општо земено, секако, главната причина за разликите во платите низ европските земји се различните нивоа на економски развој и продуктивност, како и производството создадено од работниците“, изјави за „Еуроњуз бизнис“ Јан Масо, вонреден професор по применета економетрија на Универзитетот во Тарту.

Штјепан Јурајда, професор на Институтот CERGE-EI во Прага, посочи на слични фактори.

„Главните причини за големите разлики во платите низ европските земји вклучуваат различни фондации на физички и човечки капитал (образование) и различна продуктивност (вклучувајќи институции, ефективна регулатива, политики за истражување и развој итн.)“, изјави тој за „Еуроњуз бизнис“.

Правилата на пазарот на трудот, исто така, играат важна улога. Масо рече дека минималните плати и колективните договори влијаат на тоа колку се униформни платите. Тој забележа дека „платите имаат тенденција да бидат многу поуниформни во скандинавските земји“.

Зошто цените се повисоки во богатите земји? Јурајда објасни дека побогатите земји обично имаат повисоки цени.

„Основниот емпириски факт е дека како што земјите стануваат побогати, нивното ниво на цени се зголемува“, рече тој.

Масо наведе пример од услужниот сектор. Во некои услужни индустрии, продуктивноста не може многу да се зголеми. „Сè уште е потребно слично време за да се потстрижите“, рече тој. Затоа, во земјите со високи плати, повисоките трошоци за работна сила водат до повисоки цени на услугите.

„Секако, за луѓето што живеат во одредена земја, податоците прилагодени на цените се порелевантни“, додаде Масо.

Јурајда повика на претпазливост при читање на рангирањата.

„Општо земено, малите разлики прилагодени според паритетот на куповната моќ не треба да се толкуваат како прецизно рангирање на земјите“, рече тој.

Дали јазот помеѓу Истокот и Западот се намалува? Малте Либкер, експерт за плати во Институтот за економски и социјални истражувања (WSI) при Фондацијата Ханс Беклер, рече дека јазот се намалил.

„Во минатото, работодавците во земјите со високи плати честопати укажуваа на пониските плати во Источна Европа за да повикаат на ограничување на растот на домашните плати. Сепак, јазот значително се намали со текот на времето“, изјави тој за Euronews Business.

Либкер изјави дека тоа влијае и на миграцијата.

„Кога е прилагодено според куповната моќ, вработувањето во Германија повеќе не е толку привлечен предлог за полските работници“, рече тој.

Што не покажуваат платите со полно работно време? Прилагодувањето на платите според еквивалентите на полно работно време ги олеснува споредбите. Сепак, експертите велат дека има свои ограничувања.

„Претворањето на податоците за платите во еквиваленти на полно работно време е, секако, корисна статистичка техника. Сепак, не смееме да заборавиме дека работата со полно работно време можеби не е лесно достапна“, рече Либкер.

„За други, особено за жените, работата со скратено работно време е единствениот начин да се балансираат работните и семејните одговорности за грижата за другите. Ова значи дека платите со полно работно време се несовршен показател за животниот стандард.“

Масо забележа дека работата со скратено работно време значително варира низ Европа. Во многу земји од Источна Европа, работата со полно работно време беше норма, додека во Холандија работата со скратено работно време е многу честа појава.

Експертите, исто така, истакнуваат дека просеците можат да кријат големи разлики во самата земја. Масо рече дека во Луксембург „високиот просек може да биде под влијание на помал број многу добро платени работни места, на пример во финансискиот сектор“.