Посетителите на автомобилскиот саем „Essen Motor Show 2026“ имаат можност за првпат во Германија да го видат најновиот спортски модел на „Toyota“ – „GR Yaris Morizo RR“. Сепак, нема многу смисла да прашуваат за неговата цена, бидејќи сите примероци наменети за европскиот пазар веќе се продадени.

Лимитираната серија ги воодушеви љубителите на спортските автомобили, но повеќето од нив нема да имаат можност да ја купат.

Специјалната серија е ограничена на точно 100 примероци за одбрани европски пазари и уште 100 за Јапонија. Европската квота веќе е целосно распродадена.

Личен проект на шефот на „Toyota“

Моделот е развиен во соработка со претседателот на управниот одбор на „Toyota“, Акио Тојода, кој се натпреварува под псевдонимот „Morizo“.

Автомобилот директно ги користи податоците собрани од здружениот тим „Toyota Gazoo Rookie Racing“ за време на 24-часовните трки на „Нирбургринг“ во 2025-та и 2026-та година.

Во тешките трки на издржливост, самиот Тојода седнал зад воланот на „GR Yaris“, опремен со осумстепен автоматски менувач „Gazoo Racing Direct Automatic Transmission“.

И покрај сложените услови, тој успеал да извозe дури 15 круга, повеќе од првично планираното. По завршувањето на трката, особено ја истакнал работата на менувачот.

Поставки од „Нирбургринг“ и нов режим за погон на сите тркала

Токму чувството на поврзаност меѓу возачот и автомобилот е пренесено во серискиот „GR Yaris Morizo RR“.

Моќноста на моторот останува непроменета и изнесува 280 коњски сили, но промените на шасијата и аеродинамиката се значителни.

Автомобилот добива ексклузивен заден спојлер од карбон, дизајниран да создава голема сила на потисок.

Потпирањето е дополнително приспособено за гумите да одржуваат постојан контакт со подлогата дури и при возење по нерамнини, какви што има на Северната јамка на „Нирбургринг“, без притоа да се жртвува удобноста при секојдневното возење.

Електричниот сервоуправувач исто така добил посебни поставки.

Во соработка со „Мorizo“, инженерите развиле и специјален режим за погонот на сите четири тркала, кој го заменува стандардниот режим „Gravel“. Во овој режим вртежниот момент се распределува во фиксен однос 50:50 меѓу предната и задната оска.

Карбон, каки боја и волан инспириран од рели-трките

Специјалната верзија визуелно се издвојува по предниот спојлер, страничните прагови и предниот капак изработени од карбон.

Каросеријата е обоена во омилената боја на Тојода – „Gravel Khaki“, во комбинација со црна решетка, бандажи во мат бронзена боја и неговиот потпис на ветробранското стакло.

Кочниците и шевовите во внатрешноста се во препознатливата жолта боја што ја претпочита Тојода.

Во кабината возачот располага со помал волан обложен со велур, со редизајнирани лопатки за менување на брзините и копчиња инспирирани од натпреварувачкиот „GR Yaris Rally2“.

Секој автомобил има и посебна плочка со серискиот број на примерокот.

На штандот во Есен, друштво на лимитираниот модел му прави и уште еден „GR Yaris“, опремен со оригинални спортски додатоци кои ги демонстрираат можностите за персонализација на овој компактен спортски автомобил.