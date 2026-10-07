Топ 10 најбогати луѓе во Европа

Но и Европа има свој клуб во кој бројките одамна не се мерат во милиони.

Кога се зборува за најбогатите луѓе во светот, Европа во последните години тешко може да им парира на американските технолошки милијардери. Илон Маск, Џеф Безос, Лери Пејџ, Марк Цукерберг и останатите имиња ја кренаа границата на богатството на ниво кое до пред неколку години изгледаше незамисливо.

Според актуелните податоци на Forbes Real-Time Billionaires, на 6 октомври 2026 година, најбогатиот Европеец располага со богатство од околу 140,8 милијарди долари, а за влез меѓу десетте најбогати веќе се потребни повеќе од 40 милијарди долари.

Интересно е и од каде доаѓаат тие пари. На врвот нема само технологија. Тука се Zara, Louis Vuitton, L’Oréal, Lidl, Nutella, Red Bull, бродови и логистика, но годинава високо се искачи и човек чие богатство е создадено во крипто-индустријата.

1. Амансио Ортега – 140,8 милијарди долари

На врвот во Европа во моментов е Шпанецот Амансио Ортега, човекот кој го изгради модниот гигант Inditex и Zara. Forbes на 6 октомври го проценува неговото богатство на околу 140,8 милијарди долари, со што Ортега истовремено е 11-ти најбогат човек во светот.

Ортега поседува околу 60% од Inditex, но неговата империја одамна не се сведува само на облека. Дел од дивидендите со години ги пренасочува во недвижности, па денес поседува големо портфолио од деловни, логистички и станбени објекти во Европа и Северна Америка. Меѓу закупците на неговите недвижности се компании како Apple, Amazon и Walmart.

2. Бернар Арно и семејството – 117 милијарди долари

Човекот кој со години беше синоним за европското богатство сега е втор. Богатството на Бернар Арно и неговото семејство Forbes го проценува на околу 117 милијарди долари.

Арно стои зад LVMH, империјата во која се наоѓаат десетици луксузни брендови, меѓу кои Louis Vuitton и Sephora. Во портфолиото е и Tiffany & Co., за кој LVMH во 2021 година плати 15,8 милијарди долари. Практично, огромен дел од богатството на вториот најбогат Европеец е создаден од глобалната желба за луксуз.

3. Франсоаз Бетанкур Мајерс и семејството – 90 милијарди долари

На третото место е наследничката на козметичката империја L’Oréal, Франсоаз Бетанкур Мајерс, со проценето богатство од околу 90 милијарди долари.

Семејството поседува голем удел во L’Oréal, компанијата зад десетици глобални козметички брендови. Нејзиното богатство затоа директно се движи и со вредноста на акциите на францускиот козметички гигант.

4. Џанкарло Девасини – 89,3 милијарди долари

Веројатно најнеочекуваното име толку високо на европската листа е Џанкарло Девасини. Forbes неговото богатство го проценува на 89,3 милијарди долари, што го става веднаш зад наследничката на L’Oréal.

Девасини е претседател и еден од клучните сопственици на Tether, компанијата зад USDT, најголемиот stablecoin во светот. Forbes проценува дека тој поседува околу 45% од компанијата. Новата проценка на Tether драматично го зголеми неговото богатство и во 2026 година го направи најбогатиот Италијанец, пред долгогодишното водечко име Џовани Фереро.

Тоа е и една од најголемите промени на европската листа годинава – човек од крипто-индустријата сега има богатство речиси колку семејството зад L’Oréal.

5. Дитер Шварц – 55,4 милијарди долари

Ако некогаш сте пазарувале во Lidl, сте влегле во дел од империјата која го создаде богатството на Дитер Шварц.

Неговото богатство во моментов се проценува на околу 55,4 милијарди долари. Шварц ја контролира Schwarz Group, групацијата зад Lidl и Kaufland, која прерасна во еден од најголемите трговски системи во Европа.

Токму неговиот пример покажува дека огромно богатство не мора да се создава со луксузни производи. Додека Арно продава чанти од неколку илјади евра, империјата на Шварц е изградена врз сосема спротивен модел – масовна продажба и дисконтни цени.

6. Џанлуиџи Апонте – 46,4 милијарди долари

Следува сосема друга индустрија – бродскиот транспорт.

Џанлуиџи Апонте, еден од основачите на Mediterranean Shipping Company – MSC, според актуелната листа тежи околу 46,4 милијарди долари.

MSC од семеен бизнис прерасна во еден од најголемите светски играчи во контејнерскиот транспорт, а семејството има огромно присуство и во туристичката индустрија преку MSC Cruises.

7. Рафаела Апонте-Дијамант – 46,4 милијарди долари

Веднаш до Џанлуиџи на листата е неговата сопруга Рафаела Апонте-Дијамант, исто така со проценети 46,4 милијарди долари.

Forbes ги води како одделни милијардери, поради што двајцата заземаат посебни позиции во глобалното рангирање.

Тоа значи дека само богатството што Forbes им го припишува на двајцата поединечно изнесува повеќе од 92 милијарди долари.

8. Џовани Фереро – 46,3 милијарди долари

Nutella, Kinder, Ferrero Rocher и Tic Tac се производи што се продаваат насекаде низ светот, а зад нив стои едно од најголемите семејни богатства во Европа.

Џовани Фереро моментално располага со околу 46,3 милијарди долари, според Forbes.

Ferrero веќе одамна не е само компанијата што ја знаеме по Nutella. Групацијата продолжи да расте преку големи преземања, а во 2025 година го купи WK Kellogg, производителот зад познати брендови на житарки, за околу 3,1 милијарди долари.

9. Марк Матешиц – 43,5 милијарди долари

Само една компанија беше доволна да создаде едно од најголемите богатства во Европа – Red Bull.

Марк Матешиц, синот на починатиот коосновач на компанијата Дитрих Матешиц, го наследи неговиот удел од 49% во Red Bull. Денес Forbes го проценува неговото богатство на околу 43,5 милијарди долари.

Посебно впечатливо е што Матешиц има само 33 години и веќе е меѓу најбогатите луѓе на континентот.

10. Андреас фон Бехтолсхајм и семејството – 41,6 милијарди долари

Десетката ја затвора Андреас фон Бехтолсхајм и семејството, со проценети 41,6 милијарди долари според актуелната Forbes листа.

Неговата приказна е различна од останатите на листата. Бехтолсхајм е коосновач на Sun Microsystems и Arista Networks, но е познат и како еден од најраните инвеститори во Google. Неговата рана инвестиција од само 100.000 долари во Google стана еден од најпознатите инвестициски потези во технолошката историја.

Европа има милијардери, но Америка игра во друга лига

Кога ќе се соберат актуелните проценки за овие десет позиции, доаѓаме до сума од приближно 711 милијарди долари.

Звучи речиси апсурдно големо, сè додека не се погледне глобалниот врв.

Forbes на 6 октомври го проценува богатството на Илон Маск на повеќе од еден трилион долари, додека Џеф Безос е на околу 373 милијарди долари. Тоа покажува колку драматично технолошкиот бум ја промени светската распределба на екстремното богатство.

Но европската листа открива нешто друго. На неа нема една индустрија која доминира. Најголемите европски богатства се создадени од облека, луксуз, козметика, супермаркети, криптовалути, бродски транспорт, слатки, енергетски пијалаци и технологија.

И можеби најдобар пример за размерите е самиот влез во топ 10.

Денес повеќе од 40 милијарди долари не се доволни да бидете меѓу десетте најбогати луѓе во светот. Доволни се едвај да влезете меѓу десетте најбогати Европејци.