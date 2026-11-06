ТИТАН Усје и ПМФ со нов меморандум ја продлабочуваат соработката во поддршка на науката и образованието

„Поддршката за академската заедница за нас е вложување во идниот развој на индустријата и општеството. Веруваме дека студентите треба да имаат пристап до квалитетна практична настава, соодветна лабораториска опрема и можност да ја запознаат примената на научните знаења во производството. Со овој Меморандум ја потврдуваме нашата определба да го развиваме партнерството со ПМФ и да создаваме подобри можности за учење и професионален развој на младите“, истакна Константинос Николаoу, главен извршен директор на ТИТАН Усје.

ТИТАН Усје и Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје потпишаа Меморандум за соработка, со кој го зајакнуваат партнерството меѓу академската заедница и индустријата. Меморандумот е продолжение на повеќегодишната соработка насочена кон практична настава, размена на знаења и искуства и развој на идните стручни кадри.

Деканот на Природно-математичкиот факултет проф. д-р Даворин Трпески и проф. д-р Миха Буклески од Институтот за хемија, ги презентираа плановите на оваа научна институција за развој на науката.

„Унапредувањето на условите за студентите придонесува за поквалитетна настава и отвора нови можности за научни истражувања и иновации, значајни за академската заедница и општеството”, истакна деканот на ПМФ, проф. д-р Трпески.

Важен дел од соработката е практичната едукација на студентите преку посети на фабриката, каде непосредно се запознаваат со индустриските процеси, современите технологии и примената на стекнатото знаење во реално работно опкружување.

ТИТАН Усје досега ја поддржа и лабораториската и научната работа на ПМФ, меѓу другото преку опремување лабораторија на Институтот за хемија во 2023 година и набавка на инструмент за образовни и научни активности во 2024 година. Компанијата ги поддржа и 7. Балканска олимпијада по физика во 2025 година и Конгресот на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија.

Со потпишувањето на Меморандумот, ТИТАН Усје ја продолжува својата улога на долгорочен партнер на академската заедница, поддржувајќи го знаењето како основа за развој на младите, индустријата и заедницата, велат од компанијата.