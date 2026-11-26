Во кратка објава на X, платформата за социјални медиуми што ја поседува, Маск рече дека децата ќе добијат по една акција од самата компанија и една од него лично.

Илон Маск, најбогатиот човек во светот, вети дека ќе му даде на секое дете во САД по две акции од SpaceX, компанијата за вселенска индустрија и вештачка интелигенција што ја води, во вкупна вредност од речиси 18 милијарди долари.

Акциите на SpaceX затворија на 127,44 долари во среда, вреднувајќи го ветувањето на речиси 18 милијарди долари.

SpaceX не одговори веднаш на барањето за коментар дали сопствените донации на Маск ќе бидат поврзани и со сметките на Трамп.

Во посебен пост, Маск рече дека акциите на компанијата ќе бидат префрлени следниот месец, а неговите ќе следат подоцна. „Акцијата директно од мене ќе биде префрлена кога ќе истече мојот рок во јуни следната година“, напиша тој.

Во октомври, Маск, чија нето вредност е околу 824 милијарди долари, ја објави својата намера да донира по една од своите акции на SpaceX на секое дете во Америка. „Ова ќе биде прва од многуте“, рече тој во пост на X во тоа време. Од јуни, тој поседуваше околу 6,42 милијарди акции во компанијата.

Поголемиот дел од филантропските напори на Маск беа спроведени преку Фондацијата Маск, која наводно поседува средства од околу 16 милијарди долари.

Во октомври, претседателката на SpaceX, Гвин Шотвел, и нејзиниот сопруг, ветија дел од нивните акции на SpaceX за секое од повеќе од 2 милиони деца во рамките на Trump account initiative.

Маск и конкурентската компанија за вештачка интелигенција Anthropic неодамна ги детализираа своите остро различни пристапи за споделување на пленот од бумот на вештачката интелигенција. Anthropic, која излезе на берза претходно овој месец, изјави дека ќе издвои 5% од своите акции во нов фонд за „јавно добро“. Компанијата изјави дека оваа иницијатива, вредна околу 54 милијарди долари по тековни цени, ќе ѝ даде поголема флексибилност и обем за давање донации во корист на човештвото.

Други големи, долгогодишни филантропски потфати вклучуваат оние на претседателот на Беркшир Хатавеј, Ворен Бафет, за кој се вели дека донирал 60 милијарди долари, со намера да го стори истото со поголемиот дел од остатокот од неговото богатство од 150 милијарди долари.

Фондацијата Гејтс дистрибуирала повеќе од 100 милијарди долари од своето основање во 2000 година, а дел од нив се поттикнати од донации од Бафет.