Овој феномен, кој дури доби и свое име – „сушиџаро“, настанато со спојување на зборовите суши и името на лекот „Mounjaro“ (Мунџаро), би можел дополнително да го зголеми и онака рекордниот дефицит на Јужна Кореја во туристичката размена со Јапонија.

Разликите во цените на лековите меѓу Јужна Кореја и Јапонија поттикнаа развој на необичен облик на здравствен туризам. Сè поголем број Јужнокорејци се заинтересирани да патуваат во соседната земја за да купуваат лекови за лекување на дебелина по значително пониски цени отколку во својата земја.

Огромни разлики во цените на лековите

Тримесечната терапија со споменатиот лек во Јужна Кореја чини околу 635 долари (приближно 550 евра), додека во Јапонија може да се купи за околу 150 долари (130 евра).

Разликата во цените дополнително се зголемила откако јапонската влада во август ја намалила цената на овој лек.

Во меѓувреме, јужнокорејските здравствени власти им овозможиле на патниците да внесуваат од странство количина одредени лекови доволна за тримесечна терапија, под услов тие да бидат соодветно препишани, пренесува корејскиот „Herald Business“.

Слабеењето на јенот привлече рекорден број туристи

Јапонија во првите девет месеци од 2026-та година ја посетиле рекордни 8,26 милиони Јужнокорејци, што претставува зголемување од 21,6 отсто во споредба со истиот период минатата година.

Слабеењето на јапонската валута поттикнало и поголеми купувања на луксузна облека и модни додатоци.

Милијарди заминуваат во соседната земја

Јужна Кореја минатата година забележала рекорден дефицит во туристичката размена со Јапонија од 5,71 милијарда долари (околу 4,94 милијарди евра).

Јужнокорејските туристи во Јапонија потрошиле повеќе од трипати поголема сума во споредба со парите што јапонските туристи ги потрошиле во Јужна Кореја.

Доколку продолжат постојните трендови, дефицитот годинава би можел да надмине шест милијарди долари, односно приближно 5,2 милијарди евра.