Во четвртокот, обраќајќи им се на европските лидери во Брисел, Лагард истакна дека регионот покажал поголема отпорност од очекуваната на последиците од конфликтот на Блискиот Исток.

Вештачката интелигенција (AI) е еден од факторите што ѝ помагаат на еврозоната да се справи со енергетската криза предизвикана од војната на САД и Израел против Иран. Ова го изјави претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард, пренесува „Bloomberg“.

Според неа, вештачката интелигенција и енергетиката се меѓу трите главни фактори што ги обликуваат економските перспективи. Третиот фактор е растот на долгорочните каматни стапки на глобално ниво.

Иако овој тренд делумно ги одразува очекувањата за повисоки трошоци за задолжување кај централните банки ширум светот, главниот двигател е големото издавање обврзници од страна на владите и компаниите, смета Кристин Лагард.

Претседателката на ЕЦБ во четвртокот, исто така, ги повика европските лидери да обезбедат законската рамка за дигиталното евро да биде завршена пред крајот на 2026-та година.

Се очекува Лагард да ја напушти функцијата на 7-ми февруари, речиси девет месеци пред истекот на нејзиниот мандат.

Европските лидери веќе разговараат и за нејзиниот наследник. Шпанецот Пабло Ернандез де Кос важи за главен фаворит за функцијата, откако стана јасно дека Франција и Германија постигнале согласност околу неговата кандидатура.